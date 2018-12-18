Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi

Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Mücadalenin ilk yarısında , Lokman'la ceza alanında ikiliyi mücadeleye girdi. Top auta çıkarken, rakibinin önünü kapatmak isteyen Erzurumsporlu Lokman'ın dirseği Ekici'nin yüzüne geldi. Mehmet acı içinde yerde kaldı; bir süre kalkamadı. Bu pozisyonda Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi ancak hakem VAR'a bile bakmadı. Ekici, 67. dakikada yerini Benzia'ya bıraktı. tecrübeli futbolcu maç sonrası "Son dakikalarda gelen gol bizi altüst etti. Galibiyeti hak etmiştik. Çok üzgünüz" şeklinde konuştu.

Mehmet, Lokman'ın dirseğiyle yerde kaldı
  1. 18.12.2018
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