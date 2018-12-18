Benzia’ya son dakika tepkisi – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Benzia’ya tepkisi

Benzia’ya <a href="/index/son-dakika?id=c30b098a-ac5b-404b-8d07-e6fbb3207345" class="" rel="tag">son dakika</a> tepkisi
'nin yerine oyuna giren Yassine Benzia son dakikada taraftarların tepkisine maruz kaldı. Skor 2-2'ye geldikten sonra son şans olarak frikik kazanan 'de topun başına Benzia geldi. Atışı kullanan Cezayirli futbolcu, topu farklı şekilde auta gönderince taraftarlar tepki gösterdi. Sarı-lacivertli futbolseverler, 24 yaşındaki futbolcuyu ıslıklayaraka protesto ettiler
  1. 18.12.2018
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