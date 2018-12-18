90+ Hüzün
Erzurumspor karşısında ilk yarıda “Ersun Yanal’ın takımı” gibi oynayan F.Bahçe, rakibinin ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle bir anda “Cocu’nun takımına” döndü. İlk yarıda Ayew ve Skrtel’in sayılarıyla 2-0 öne geçen Kanarya’nın farka gitmesi beklenirken, Slimani kaçırdığı gollerle bu hayalleri boşa çıkardı. İkinci yarıda F.Bahçe durdu, Erzurum oynamaya başladı. Konuk takım önce Emrah’la farkı bire indirdi, 90+2’de ise Thy, F.Bahçe’yi şoke eden golü attı. Düşme hattından kurtulmaya çalışan F.Bahçe’ye şimdilik Ersun Yanal da çare olamadı. Kanarya son 11 lig maçında sadece bir kez kazanabildi.
Kadıköy dün 90 dakika öncesi bayram yeri gibiydi. Taraftar haftalardır adını bağırdığı Ersun Yanal'a kavuşmuştu. Fenerbahçe maça da fırtına gibi girdi. Ayew ve Skrtel'in erken golleriyle 2-0'ı bulan sarı-lacivertlilerde İslam Slimani ise yine dünyaları kaçırdı. Ülker Stadı'ndaki müthiş coşkuyla ilk 45 dakika Fenerbahçe, BB Erzurumspor'a top göstermedi. Öyle ki rakibinin 5 katı pas yaptı, kalesine tek bir şut atılmadı. Erzurumsporlu oyuncular ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşamadı. Ancak 2. yarıda ilk 45 dakikadaki Kanarya'dan eser yoktu.
BÜYÜK ÜZÜNTÜ HAKİM
Maçın ikinci yarısına hızlı giren BB Erzurumspor, 48. dakikada Emrah Başsan'ın golüyle umutlandı. Fenerbahçe oyunun son bölümüne kadar rakip hücumculara net bir pozisyon vermezken Eljif Elmas'la tehlikeli gelmeyi sürdürdü. Ancak genç oyuncu hiç gününde değildi. Ne şutlarında ne de son paslarında etkiliydi. Slimani de ona eşlik edince sarı-lacivertliler 3. golü bulamadı. Erzurumspor, Thy'nin Neustadter'e çarpıp Fenebahçe ağlarına giden golle 2-2'yi yakaladı. Kalan kısa bölümde Kanarya skoru lehine çeviremeyince 17. sıraya demir attı.
9 MAÇTA 2. KEZ!
BB Erzurumspor bu sezon ligde 9. kez yenik duruma düştü. Dadaşlar bu karşılaşmaların sadece 1'inden puan çıkarmıştı. İkincisini 2-0'lık mağlubiyetten dönerek F.Bahçe karşısında Kadıköy deplasmanında almayı başardılar.
SARI-LACİVERTLİLER 7 EKSİKLE ÇIKTI
Kanarya'nın dünkü kadrosunda 2 oyuncu cezası sebebiyle, 5 futbolcu ise sakatlıkları bulunduğu için forma giyemedi. Jailson ve Soldado'nun cezalıydı. Frey, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Yiğithan Güveli ve Alper Potuk da sakatlıkları yüzünden sahada yer alamadılar. Maçı kulübenin arkasından izleyen Şener büyük heyecan yaşadı.
YANAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal geçen hafta 3-0 kaybedilen Akhisar maçı kadrosundan 2 ismi değiştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, Manisa'da ilk 11'de sahaya çıkan Barış Alıcı ve Şener Özbayraklı'nın yerine sakatlıklarını atlatan Andre Ayew ve Mathieu Valbuena'yı sahaya sürdü. Ayew de Valbuena da özellikle ilk yarıda çok iyi performans sergiledi.
İLK ŞUT 46'DA GELDİ
BB Erzurumspor, F.Bahçe deplasmanının ilk yarısında sahada yoktu. İlk 45'te şut atamadılar, isabetli orta yapamadılar, ceza alanı içinde topla buluşamadılar. Erzurumspor 2. yarıya hareketli başladı. İlk şutunu 46'da Sunu ile attı. Harun kurtardı. 48'de ise Emrah Başsan'ın golü geldi.
- 18.12.2018
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Toplam 3
Yorum
ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
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