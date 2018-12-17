Mehmet Ekici’ye özel ilgi
Fenerbahçeli taraftarlar, Mehmet Ekici oyundan alınırken yaptıklarına tezahüratlarla Ekiciye büyük destek verdi.
- 17.12.2018 22:48
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Toplam 2
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TARAF KOCAMAN AFERİN UMUTLARINDA GÖNLÜN GİBİ KOCAMAN OLSUN DELİKANLI .
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Fernando Muslera dip yaptı
Toplam 2
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muslera hayranı ne olursa olsun muslera en ıyısı
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Trabzonspor Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı | MAÇ ÖZETİ
Toplam 3
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ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
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