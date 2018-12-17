Mehmet Ekici’ye özel ilgi
17 Aralık 2018, Pazartesi
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’ye özel ilgi

Mehmet Ekici’ye özel ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, oyundan alınırken yaptıklarına tezahüratlarla Ekiciye büyük destek verdi.

ile Erzurumspor arasında oynanan müsabakada 68. dakikada oyundan alınan 'ye taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Müsabaka boyunca olumlu futbol gösteren Ekici, yerini Yassine Benzia'ya bırakırken tribünlerden alkışlarla kenarı geldi. Ekici yedek kulübesine geldiğinde ile selamlaşırken, Yanal'ın yüzündeki mutluluk gözlerinden okundu.
  1. 17.12.2018 22:48
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