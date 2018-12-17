Fenerbahçe yıkıldı! İşte puan durumu
17 Aralık 2018, Pazartesi
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yıkıldı! İşte puan durumu

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> yıkıldı! İşte puan durumu

Spor Toto 'in 16. haftası, ile arasında oynanan maçla tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, yeni teknik direktörü yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada ile 2-2 berabere kaldı.

'de bu hafta sahasında ile 1-1 berabere kalan 34 puanla liderliğini sürdürürken, evinde 'u 2-0 mağlup eden Evkur 28 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Ligde 26'şar puanı bulunan takımlardan 3, 4, 5, 6, ise averajla 7. sırada yer aldı.

ise geçen hafta olduğu gibi 16. haftayı da 17. sırada bitirdi.

- SONUÇLAR

'in 16. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Göztepe-Bursaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Aytemiz : 1-1

Demir Grup -MKE Ankaragücü: 4-0

Atiker -: 3-2

-Galatasaray: 1-1

Malatyaspor-Antalyaspor: 2-0

Kayserispor-Akhisarspor: 1-0

-: 2-2

-: 2-2

- PUAN DURUMU

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 16 10 4 2 21 7 14 34
2. EVKUR YENİ MALATYASPOR 16 8 4 4 25 15 10 28
3. BEŞİKTAŞ 16 7 5 4 27 19 8 26
4. TRABZONSPOR 16 7 5 4 28 21 7 26
5. GALATASARAY 16 7 5 4 26 19 7 26
6. KASIMPAŞA 16 8 2 6 33 27 6 26
7. ANTALYASPOR 16 8 2 6 19 21 -2 26
8. ATİKER KONYASPOR 16 6 6 4 23 20 3 24
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 16 6 6 4 22 19 3 24
10. BURSASPOR 16 4 8 4 16 16 0 20
11. MKE ANKARAGÜCÜ 16 6 2 8 17 23 -6 20
12. GÖZTEPE 16 6 1 9 15 19 -4 19
13. KAYSERİSPOR 16 5 3 8 14 24 -10 18
14. AYTEMİZ ALANYASPOR 16 5 2 9 12 21 -9 17
15. AKHİSARSPOR 16 4 4 8 19 26 -7 16
16. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 16 3 6 7 15 21 -6 15
17. FENERBAHÇE 16 3 6 7 16 24 -8 15
18. ÇAYKUR RİZESPOR 16 1 9 6 18 24 -6 12

- 17. HAFTA PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı gelecek hafta oynanacak 17. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Aralık Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Stadı açıklanmadı)

16.00 Aytemiz -Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa )

23 Aralık Pazar:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor (Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor-Evkur (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Demir Grup (Türk Telekom)

24 Aralık Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

20.00 Akhisarspor-Atiker (Spor Toto Akhisar)



  1. 17.12.2018 22:50
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