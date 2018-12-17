Fenerbahçe yıkıldı! İşte puan durumu

Sarı-lacivertli takım, yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de bu hafta sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir 34 puanla liderliğini sürdürürken, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor 28 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Ligde 26'şar puanı bulunan takımlardan Beşiktaş 3, Trabzonspor 4, Galatasaray 5, Kasımpaşa 6, Antalyaspor ise averajla 7. sırada yer aldı.

Fenerbahçe ise geçen hafta olduğu gibi 16. haftayı da 17. sırada bitirdi.

- SONUÇLAR

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Göztepe-Bursaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 4-0

Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: 3-2

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 1-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: 2-0

Kayserispor-Akhisarspor: 1-0

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2

Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-2

- PUAN DURUMU

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 16 10 4 2 21 7 14 34 2. EVKUR YENİ MALATYASPOR 16 8 4 4 25 15 10 28 3. BEŞİKTAŞ 16 7 5 4 27 19 8 26 4. TRABZONSPOR 16 7 5 4 28 21 7 26 5. GALATASARAY 16 7 5 4 26 19 7 26 6. KASIMPAŞA 16 8 2 6 33 27 6 26 7. ANTALYASPOR 16 8 2 6 19 21 -2 26 8. ATİKER KONYASPOR 16 6 6 4 23 20 3 24 9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 16 6 6 4 22 19 3 24 10. BURSASPOR 16 4 8 4 16 16 0 20 11. MKE ANKARAGÜCÜ 16 6 2 8 17 23 -6 20 12. GÖZTEPE 16 6 1 9 15 19 -4 19 13. KAYSERİSPOR 16 5 3 8 14 24 -10 18 14. AYTEMİZ ALANYASPOR 16 5 2 9 12 21 -9 17 15. AKHİSARSPOR 16 4 4 8 19 26 -7 16 16. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 16 3 6 7 15 21 -6 15 17. FENERBAHÇE 16 3 6 7 16 24 -8 15 18. ÇAYKUR RİZESPOR 16 1 9 6 18 24 -6 12

- 17. HAFTA PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı gelecek hafta oynanacak 17. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Aralık Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Stadı açıklanmadı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

23 Aralık Pazar:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor (Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

24 Aralık Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar)