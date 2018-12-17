Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Ersun Yanal getirildi ve tecrübeli hocanın ilk karşılşması Erzurumspor'la olacak. Sarı Kanarya bu maçı kendi sahasında oynayacak. Ersuzn Yanal'lı Sarı-Lacivertli kulübün nasıl bir kadro ile maça çıkacağı merak ediliyor. Fenerbahçe kötü gidişata son verebilecek mi? Taraftarlar bu sorulara yanıt ararken "Fenerbahçe Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu da araştırıyor.

Fenerbahçe'nin 11'i: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Erzurumspor maçı saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Fırat Aydunus yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Bu müsabaka ile birlikte iki takım lig tarihinde ilk kez mücadele edecek. Sarı-lacivertliler bu sezon aldığı kötü sonuçlardan dolayı ligde 14 puanla 17. sırada yer alırken, mavi-beyazlılar ise aynı puanla averaj farkıyla 16. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DEN 10 MAÇTA 1 GALİBİYET

Fenerbahçe'de Süper Lig'de bu sezon işler istediği gibi gitmiyor. Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle 17. sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, ligde son oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Söz konusu müsabakalarda 5 kez berabere kalan Kanarya, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe'de cezaları bulunan Jailson ve Roberto Soldado bu maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ve Ozan Tufan kadro dışında bulunurken, Oğuz Kağan Güçtekin, Ferdi Kadıoğlu, Michael Frey ve Andre Ayew sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Alper Potuk, Mathieu Valbuena ve Tolga Ciğerci'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.