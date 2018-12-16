Fenerbahçe BB Erzurumspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bu akşam Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 18.00'de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda sarı lacivertli futbolcular iki gruba ayrıldı. Dar alanda top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Bu antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
- 16.12.2018 21:34
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Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Fenerbahçe BB Erzurumspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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