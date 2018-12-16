Fenerbahçe BB Erzurumspor maçına hazır
16 Aralık 2018, Pazar
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BB Erzurumspor maçına hazır

Fenerbahçe BB Erzurumspor maçına hazır

'in 16'ncı haftasında yarın ’u konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarını bu akşam 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde saat 18.00'de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda sarı lacivertli futbolcular iki gruba ayrıldı. Dar alanda top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, 'nde kampa girdi.

  1. 16.12.2018 21:34
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