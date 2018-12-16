Dirar yolcu Aatıf hancı!
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Dirar yolcu Aatıf hancı!

Dirar yolcu Aatıf hancı!

Kadro dışı kalan Dirar, ile imza aşamasına geldi. Aatıf’a resmi teklif yok.

Sarı-lacıvertlılerde kadro dışı kalan futbolculardan Nabil Dirar yol ayrımında. Kanarya'da forma şansı bulamayan Faslı futbolcu, Avrupa piyasasında isim yaptığı 'e geri dönmeye hazırlanıyor. Belçika kulübüyle anlaşmaya varan Dirar, şimdi ile Brugge'ün el sıkışmasını bekliyor. Tecrübeli futbolcunun devre arasında eski kulübüne dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kadro dışı kalan bir diğer isim Aatıf için ise şu an kulübe ulaşmış resmi bir teklif yok. Adı Süper Lig kulüpleriyle anılsa da Aatıf hiçbiri Fenerbahçe'nin kapısını çalmış değil. Kanarya onu da elden çıkarmak istiyor.

  1. 16.12.2018
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