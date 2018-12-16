Dirar yolcu Aatıf hancı!
Kadro dışı kalan Dirar, Brugge ile imza aşamasına geldi. Aatıf’a resmi teklif yok.
Sarı-lacıvertlılerde kadro dışı kalan futbolculardan Nabil Dirar yol ayrımında. Kanarya'da forma şansı bulamayan Faslı futbolcu, Avrupa piyasasında isim yaptığı Brugge'e geri dönmeye hazırlanıyor. Belçika kulübüyle anlaşmaya varan Dirar, şimdi Fenerbahçe ile Brugge'ün el sıkışmasını bekliyor. Tecrübeli futbolcunun devre arasında eski kulübüne dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kadro dışı kalan bir diğer isim Aatıf için ise şu an kulübe ulaşmış resmi bir teklif yok. Adı Süper Lig kulüpleriyle anılsa da Aatıf hiçbiri Fenerbahçe'nin kapısını çalmış değil. Kanarya onu da elden çıkarmak istiyor.
- 16.12.2018
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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