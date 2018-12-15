Yabancı hoca kalmadı
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü olmasıyla Süper Lig'de yabancı hoca kalmadı.
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü olmasıyla Süper Lig'de yabancı hoca kalmadı. Sezon başında Akhisarspor'un başında yer alan Saffet Susiç'in yerine Cihart Arslan getirilirken, Fenerbahçe'de de görevine son verilen Phillip Cocu'nun yerine Yanal geldi. Böylece ligdeki 18 takımın teknik direktörü Türk isimlerden oluştu. İşte o liste:
Akhisarspor Cihat Arslan
Antalyaspor Bülent Korkmaz
A. Konyaspor Aykut Kocaman
A. Alanyaspor Sergen Yalçın
Beşiktaş Şenol Güneş
Bursaspor Samet Aybaba
BŞB Erzurum Mehmet Özdilek
Ç. Rizespor M. Ali Karaca
DG Sivasspor Hakan Keleş
EY Malatyaspor Erol Bulut
Fenerbahçe Ersun Yanal
Galatasaray Fatih Terim
Göztepe Kemal Özdeş
Kasımpaşa Mustafa Denizli
Kayserispor Hikmet Karaman
M. Başakşehir Abdullah Avcı
MKE Ankaragücü İsmail Kartal
Trabzonspor Ünal Karaman
- 15.12.2018
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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