Yabancı hoca kalmadı – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Yabancı hoca kalmadı

Yabancı hoca kalmadı

'ın olmasıyla 'de yabancı hoca kalmadı.

'ın olmasıyla 'de yabancı hoca kalmadı. Sezon başında Akhisarspor'un başında yer alan Saffet Susiç'in yerine Cihart Arslan getirilirken, 'de de görevine son verilen Phillip Cocu'nun yerine Yanal geldi. Böylece ligdeki 18 takımın Türk isimlerden oluştu. İşte o liste:

Akhisarspor Cihat Arslan
Antalyaspor Bülent Korkmaz
A. Konyaspor Aykut Kocaman
A. Alanyaspor Sergen Yalçın
Beşiktaş Şenol Güneş
Bursaspor Samet Aybaba
BŞB Erzurum Mehmet Özdilek
Ç. Rizespor M. Ali Karaca
DG Sivasspor Hakan Keleş
EY Malatyaspor Erol Bulut
Fenerbahçe
Galatasaray Fatih Terim
Göztepe Kemal Özdeş
Kasımpaşa Mustafa Denizli
Kayserispor Hikmet
M. Başakşehir Abdullah Avcı
MKE Ankaragücü İsmail Kartal
Trabzonspor Ünal

  1. 15.12.2018
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