Ersun Yanal'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü olmasıyla Süper Lig'de yabancı hoca kalmadı. Sezon başında Akhisarspor'un başında yer alan Saffet Susiç'in yerine Cihart Arslan getirilirken, Fenerbahçe'de de görevine son verilen Phillip Cocu'nun yerine Yanal geldi. Böylece ligdeki 18 takımın teknik direktörü Türk isimlerden oluştu. İşte o liste:



Akhisarspor Cihat Arslan

Antalyaspor Bülent Korkmaz

A. Konyaspor Aykut Kocaman

A. Alanyaspor Sergen Yalçın

Beşiktaş Şenol Güneş

Bursaspor Samet Aybaba

BŞB Erzurum Mehmet Özdilek

Ç. Rizespor M. Ali Karaca

DG Sivasspor Hakan Keleş

EY Malatyaspor Erol Bulut

Fenerbahçe Ersun Yanal

Galatasaray Fatih Terim

Göztepe Kemal Özdeş

Kasımpaşa Mustafa Denizli

Kayserispor Hikmet Karaman

M. Başakşehir Abdullah Avcı

MKE Ankaragücü İsmail Kartal

Trabzonspor Ünal Karaman