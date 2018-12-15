Sıra Koeman ve Weerden’de – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Sıra Koeman ve Weerden’de

Sıra Koeman ve Weerden’de
Teknik direktör Phillip Cocu'nun sözleşmesini geçtiğimiz günlerde fesheden , takımın şu an ki sorumlusu Erwin Koeman ve yardımcısı Van der Weeerden'in sözleşme fesihleri konusunda çalışmalar yaptığı bildirildi. İki çalıştırıcının fesih işlemleri için görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında. Koeman da geçtiğimiz günlerde "Durumunum ne olur bilmiyorum. Kısa sürede netleşir. Fenerbahçe'nin başında 2019'u göremem" demişti.
  1. 15.12.2018
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