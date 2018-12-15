Yiğithan’a artroskopi – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Yiğithan’a artroskopi

Yiğithan’a artroskopi
Spartak Trnava maçında sakatlanan Yiğithan Güveli, ameliyat edildi. Sol dizine darbe alan genç futbolcunun yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda dış menisküsünde yırtık meydana geldiği ve Yiğithan'ın artroskopik operasyonla ameliyat edildiği duyuruldu. Operasyonun başarılı geçtiği ve tedaviye başlandığı bildirildi.
  1. 15.12.2018
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