‘Kafamızı kaldırıp önümüze bakalım’ – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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‘Kafamızı kaldırıp önümüze bakalım’

‘Kafamızı kaldırıp önümüze bakalım’
Kanarya'nın sambacısı öz eleştiri yaptı. Orta saha oyuncusu, Trnava maçında iyi oynamadıklarını itiraf etti. Jailson, "Yapmamız gereken kafamızı kaldırıp önümüze bakmak. Kendi adıma da her hafta çalışmalarımı düzenli olarak sürdürüyorum. Fırsat geldiğinde de elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.
  1. 15.12.2018
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