Harun da aynı – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Harun da aynı

Harun da aynı
Sezon başında 'dan transfer edilen kaleci de Spartak Trnava karşısında genel gidişatı bozmadı... 29 yaşındaki file bekçisi, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 12'si lig, 6'sı Avrupa Ligi olmak üzere toplam 18'inci karşılaşmasında 26'ncı golünü yedi.
  1. 15.12.2018
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