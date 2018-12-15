Kubilay’ın aylık kazancı 7 bin euro – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Kubilay’ın aylık kazancı 7 bin euro

Kubilay’ın aylık kazancı 7 bin euro
Spartak Trnava'nın galibiyet sayısını kaydeden Kubilay Yılmaz, kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçında ilk golünü 'ye attı. Sarı-lacivertli takımın ceza sahasında 7 kez topla buluşan Kubilay, birini gole çevirdi. Ayrıca 22 yaşındaki oyuncunun aylık 7 bin euro, yıllık 84 bin
  1. 15.12.2018
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