Potada yeni sponsor BEKO – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Potada yeni sponsor

Potada yeni sponsor BEKO

'nın yeni sponsoru oldu.

'nın yeni sponsoru oldu. Koç şirketlerinden olan BEKO ile sarı-lacivertli kulüp arasındaki anlaşma pazar günü Spor ve Etkinlik Salonu'nda imzalanacak. Saat 11.15'teki imza törenine başkan , başantrenör Obradovic ve oyuncuların yanı sıra Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu katılacak.

  1. 14.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Potada yeni sponsor BEKO haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN