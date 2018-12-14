Potada yeni sponsor BEKO

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru BEKO oldu. Koç şirketlerinden olan BEKO ile sarı-lacivertli kulüp arasındaki anlaşma pazar günü Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda imzalanacak. Saat 11.15'teki imza törenine başkan Ali Koç, başantrenör Obradovic ve oyuncuların yanı sıra Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu katılacak.