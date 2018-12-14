Galatasaray'ın iki yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gündem oldu!
Galatasaray'ın genç yıldızları Ozan Kabak ve Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'nin 20 yaş altı futbolcularından oluşan en iyi 11'ine girdi.
Sarı-kırmızılıların iki genç yıldızı Ozan Kabak ve Yunus Akgün, performanslarıyla isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor. 18'lik iki genç transfermarkt'ın hazırladığı, Şampiyonlar Ligi'nin 20 yaş altı en iyi 11'inde kendilerine yer buldu.
Kadroda 5 futbolcusu bulunan Monaco'dan sonra sadece Galatasaray'ın birden fazla futbolcusu bulunuyor.
İşte o 11;
- 14.12.2018 13:15
- Güncelleme: 14.12.2018 13:20
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Toplam 1
Yorum
MAHO Sayın Hakan KELEŞ e güveniyoruz iki maçı da alacak
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MAÇ SONUCU | Beşiktaş 0-1 Malmö | MAÇ ÖZETİ
Toplam 14
Yorum
2.UEFA ya talip Turgay hoca, Hağide atılmıştıkupa geldi ne haber,ruh olacak ruh.
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Yine Umut Meler
Toplam 2
Yorum
dobra dobra Bu kez Trabzonu lime lime doğrayacaklar. demedi demeyin..
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