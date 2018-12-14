Galatasaray'ın iki yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gündem oldu! – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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'ın iki yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gündem oldu!

Galatasaray'ın iki yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde gündem oldu!

'ın genç yıldızları ve , Şampiyonlar Ligi'nin 20 yaş altı futbolcularından oluşan en iyi 11'ine girdi.

Sarı-kırmızılıların iki genç yıldızı ve , performanslarıyla isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor. 18'lik iki genç transfermarkt'ın hazırladığı, Şampiyonlar Ligi'nin 20 yaş altı en iyi 11'inde kendilerine yer buldu.

Kadroda 5 futbolcusu bulunan Monaco'dan sonra sadece 'ın birden fazla futbolcusu bulunuyor.

İşte o 11;

  1. 14.12.2018 13:15
  2. Güncelleme: 14.12.2018 13:20
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