UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda daha önce ikinci olarak gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe son maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Valbuena, Hasan Ali, Frey, Ayew, Neustadter, Eljif, Benzia, Mehmet Topal, Alper gibi aslarından yoksun olan sarı-lacivertliler, pozisyon bulmakta zorlandı. Trnava bu fırsatı iyi değerlendirdi ve grupta ikinci galibiyetini elde etti. Tek golü 41'de Kubilay Yılmaz attı.



BARIŞ FIRSATI KULLANAMADI



Gurbetçi futbolcu kornerden gelen ortayı köşeye gönderdi, kaleci Harun uzanmasına rağmen topa yetişemedi. Barış Alıcı ikinci yarıda Şener'in ortasında beraberlik şansını kullanamadı. Fenerbahçe bu sonuçla grubu 8 puanla tamamladı. Trnava ise 7 puanla 3. olmasına rağmen, Avrupa kupalarına veda etti. Anderlecht ile golsüz berabere kalan Dinamo Zagreb 14 puanla grubu birinci bitirdi.



GURBETÇİLERDEN DESTEK



Sarı-lacıvertlı taraftarlar, Slovakya'da takımlarını yalnız bırakmadı. Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelen bin kadar gurbetçi, tribünde kendilerine ayrılan yeri doldururken, takımlarına 90 dakika boyunca destek verdi



SKRTEL: SİZİ İLGİLENDİRMEZ



Slovak bir basın mensubunun Fenerbahçe'nin finansal durumu ve ligdeki kötü gidişi hakkında soru sorması Martin Skrtel'i sinirlendirdi. Tecrübeli oyuncu, "Bunlar bizim iç problemimiz, sizi ilgilendirmez. Buraya Avrupa Ligi maçı yapmaya geldik" dedi.



TRNAVA SATILIK!



Trnava'nın sahibi Vladimir Poor, kulübü satacağını açıkladı. Poor, "Artık maçlara gitmeyeceğim. Çünkü taraftar olduğunu iddia eden faşistlerle mücadele etmekten bıktım. İstediğim rakamı veren olursa kulübü satacağım" diye konuştu.



KOEMAN: HER ŞEYE HAZIRIM



Fenerbahçe'nin başında son maçına çıkan Erwin Koeman, geleceği ile ilgili soruya, "Ben her şeye hazırım" yanıtını verdi. Hollandalı teknik adam maç içinse, "Tipik bir 0-0 maçı gibiydi. Ama yaptığımız bir hatadan gol yedik. Gole kadar pozisyonları yoktu. Kalemize gelen ilk şut golle sonuçlandı. Bizim için bu sezonun görüntüsünü yansıtan bir maç, bir goldü" dedi. Mahsun için, "Onun için harika bir fırsattı" yorumunu yaptı.



LAYIK OLACAĞIM



Erwin Koeman bir ton eksikle çıktıkları maçta 19 yaşındaki Mahsun Çapkan ile Yiğithan'ı ilk onbirde oynattı. Yedek kulübesi Erten, Batuhan, Cebrail, Ömer, Deniz, Burak ve Muhammet gibi gençlerden oluştu. İlk kez 11'de oynayan Mahsun, "Alt yapıda 10. senem. Bana şans verenlere teşekkür ederim. İnşallah bu formaya layık oluruz" diye konuştu.



ALİ KOÇ BASKET MAÇINA GİTTİ



BAŞKAN ali koç, spartak trnava maçına gelmezken, erkek basketbol takımının thy avrupa ligi'nde olimpia milan ile oynadığı karşılaşmayı izledi. koç'un Cocu'nun sözleşmesinin feshi ve Ersun Yanal'la ilgili son detayları tamamlamak için İstanbul'da kaldığı öğrenildi. Trnava'da sadece üç yönetici Selahattin Baki, Kemal Danabaş ve Sevil Becan yer aldı.