Fenerbahçe'den buruk tur!
14 Aralık 2018, Cuma
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'den buruk tur!

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den buruk tur!

Sarı-lacivertliler, deplasmanda etkisiz bir oyun sergiledi. Trnava’nın golü Türk oyuncusu Kubilay’dan geldi. F.Bahçe, 8 puanla grubu 2. bitirip son 32’ye kaldı.

UEFA D Grubu'nda daha önce ikinci olarak gruptan çıkmayı garantileyen son maçında Slovakya temsilcisi 'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Valbuena, Hasan Ali, Frey, Ayew, Neustadter, Eljif, Benzia, , Alper gibi aslarından yoksun olan sarı-lacivertliler, pozisyon bulmakta zorlandı. Trnava bu fırsatı iyi değerlendirdi ve grupta ikinci galibiyetini elde etti. Tek golü 41'de Kubilay Yılmaz attı.

BARIŞ FIRSATI KULLANAMADI

Gurbetçi futbolcu kornerden gelen ortayı köşeye gönderdi, kaleci Harun uzanmasına rağmen topa yetişemedi. Barış Alıcı ikinci yarıda Şener'in ortasında beraberlik şansını kullanamadı. bu sonuçla grubu 8 puanla tamamladı. Trnava ise 7 puanla 3. olmasına rağmen, Avrupa kupalarına veda etti. Anderlecht ile golsüz berabere kalan 14 puanla grubu birinci bitirdi.

GURBETÇİLERDEN DESTEK

Sarı-lacıvertlı taraftarlar, Slovakya'da takımlarını yalnız bırakmadı. Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelen bin kadar gurbetçi, tribünde kendilerine ayrılan yeri doldururken, takımlarına 90 dakika boyunca destek verdi

SKRTEL: SİZİ İLGİLENDİRMEZ

Slovak bir basın mensubunun 'nin finansal durumu ve ligdeki kötü gidişi hakkında soru sorması 'i sinirlendirdi. Tecrübeli oyuncu, "Bunlar bizim iç problemimiz, sizi ilgilendirmez. Buraya maçı yapmaya geldik" dedi.

TRNAVA SATILIK!

Trnava'nın sahibi Vladimir Poor, kulübü satacağını açıkladı. Poor, "Artık maçlara gitmeyeceğim. Çünkü taraftar olduğunu iddia eden faşistlerle mücadele etmekten bıktım. İstediğim rakamı veren olursa kulübü satacağım" diye konuştu.

KOEMAN: HER ŞEYE HAZIRIM

Fenerbahçe'nin başında son maçına çıkan , geleceği ile ilgili soruya, "Ben her şeye hazırım" yanıtını verdi. Hollandalı teknik adam maç içinse, "Tipik bir 0-0 maçı gibiydi. Ama yaptığımız bir hatadan gol yedik. Gole kadar pozisyonları yoktu. Kalemize gelen ilk şut golle sonuçlandı. Bizim için bu sezonun görüntüsünü yansıtan bir maç, bir goldü" dedi. Mahsun için, "Onun için harika bir fırsattı" yorumunu yaptı.

LAYIK OLACAĞIM

bir ton eksikle çıktıkları maçta 19 yaşındaki Mahsun Çapkan ile Yiğithan'ı ilk onbirde oynattı. Yedek kulübesi Erten, Batuhan, Cebrail, Ömer, Deniz, Burak ve Muhammet gibi gençlerden oluştu. İlk kez 11'de oynayan Mahsun, "Alt yapıda 10. senem. Bana şans verenlere teşekkür ederim. İnşallah bu formaya layık oluruz" diye konuştu.

ALİ KOÇ BASKET MAÇINA GİTTİ

BAŞKAN , maçına gelmezken, erkek basketbol takımının thy 'nde olimpia milan ile oynadığı karşılaşmayı izledi. koç'un Cocu'nun sözleşmesinin feshi ve 'la ilgili son detayları tamamlamak için İstanbul'da kaldığı öğrenildi. Trnava'da sadece üç yönetici Selahattin Baki, Kemal Danabaş ve Sevil Becan yer aldı.

  1. 14.12.2018
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