Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli ameliyat edildi – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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'de ameliyat edildi

Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli ameliyat edildi

'nin Slovak ekibi ile yaptığı D Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde sakatlanan , ameliyat edildi.

'nin Slovak ekibi ile yaptığı D Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde sakatlanan , ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Spartak Trnava maçında sol dizine darbe alan Yiğithan Güveli'nin yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda dış menisküsünde yırtık meydana geldiği ve oyuncunun artroskopik operasyonla ameliyat edildiği duyuruldu.

Ameliyatı başarıyla sonuçlanan sarı-lacivertli futbolcunun, tedavisine başlandığı aktarıldı.

Yiğithan Güveli, Spartak Trnava maçının 82. dakikasında sakatlanarak yerini 'a bırakmıştı.

  1. 14.12.2018 23:25
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