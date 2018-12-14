Ersun Yanal'dan Fenerbahçe taraftarlarına mesaj! – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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'dan Fenerbahçe taraftarlarına mesaj!

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe taraftarlarına mesaj!

Tekrar Fenerbahçe ile anlaşan teknik direktör , hesabından taraftarlara mesaj gönderdi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü , Twitter adresinden Fenerbahçe taraftarlarına seslendi.

Fenerbahçe ile ikinci kez anlaştıktan sonra ilk mesajını hesabından veren Yanal, Fenerbahçe taraftarları için ''Her şeyim'' sözlerini kullandı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ersun Yanal'ın paylaşımı şu şekilde;

Bir insan bir camiayı "bir şey" görür, bu hayattır.
Bir insan bir camiayı "çok şey" görür, bu sevgidir.
Ama bir insan bir camiayı "HER ŞEY" görüyorsa, bu AŞK'tır.
Siz benim için her şeysiniz; BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI!

  1. 14.12.2018 23:09
  2. Güncelleme: 15.12.2018 00:11
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