Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Twitter adresinden Fenerbahçe taraftarlarına seslendi.



Fenerbahçe ile ikinci kez anlaştıktan sonra ilk mesajını sosyal medya hesabından veren Yanal, Fenerbahçe taraftarları için ''Her şeyim'' sözlerini kullandı.



Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ersun Yanal'ın paylaşımı şu şekilde;



Bir insan bir camiayı "bir şey" görür, bu hayattır.

Bir insan bir camiayı "çok şey" görür, bu sevgidir.

Ama bir insan bir camiayı "HER ŞEY" görüyorsa, bu AŞK'tır.

Siz benim için her şeysiniz; BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI!