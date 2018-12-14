Ersun Yanal'dan Fenerbahçe taraftarlarına mesaj!
Tekrar Fenerbahçe ile anlaşan teknik direktör Ersun Yanal, sosyal medya hesabından taraftarlara mesaj gönderdi.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Twitter adresinden Fenerbahçe taraftarlarına seslendi.
Fenerbahçe ile ikinci kez anlaştıktan sonra ilk mesajını sosyal medya hesabından veren Yanal, Fenerbahçe taraftarları için ''Her şeyim'' sözlerini kullandı.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ersun Yanal'ın paylaşımı şu şekilde;
Bir insan bir camiayı "bir şey" görür, bu hayattır.
Bir insan bir camiayı "çok şey" görür, bu sevgidir.
Ama bir insan bir camiayı "HER ŞEY" görüyorsa, bu AŞK'tır.
Siz benim için her şeysiniz; BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI!
- 14.12.2018 23:09
- Güncelleme: 15.12.2018 00:11
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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