Cocu resmen gitti

Fenerbahçe'de Phillip Cocu dönemi resmen sona erdi. 28 Ekim'de görevden alınan Hollandalı teknik direktörün sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği açıklandı. İşte o açıklama: "Kulübümüz, teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmesini, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki P kariyerinde başarılar dileriz."



5 AYDA 3 MİLYON EURO!

Fenerbahçe'nin Cocu'ya yaklaşık 2 milyon euro tazminat ödeyeceği iddia edildi. Sezon başında yıllık 2 milyon euro'dan 3 yıllık imza atan Hollandalı hocaya şu ana kadar 5 aylık ücret karşılığı 1 milyon euro ödendiği ifade ediliyor. Cocu'nun kulüple vardığı anlaşma ile 12 aylık maaşını da alacağı, böylece toplamda 3 milyon euro karşılığında sözleşmesini feshettiği bildirildi. Cocu'nun 800 bin euro alacağından feragat ettiği de ileri sürüldü.



EN KÖTÜLER ARASINDA

Fenerbahçe, Cocu'nun takımın başında yer aldığı 4 ay içinde 15 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların sadece 3'ünü kazanabilirken, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Süper Lig'de düşme potasının sadece bir puan üstünde 15. sırada iken görevden alınan Cocu, %20 galibiyet yüzdesiyle son dönemlerin en başarısız teknik direktörlerden biri oldu. Sarı-lacivertliler, Hollandalı hoca ile 13 gol atarken kalesinde 21 gol gördü, attığından 8 gol fazla yedi.



COMOLLİ'Yİ 'ES' GEÇTİ

Cocu, açıklamasında taraftarlara, oyunculara ve başkan Ali Koç'a 'minnettar' olduğunu dile getirirken, sportif direktör Damien Comolli'nin adını anmaması dikkat çekti.



EN İYİSİNİ DİLİYORUM

Cocu, ayrılığı kişisel instagram hesabından duyurdu. Başarılı olamadığını itiraf eden Hollandalı hoca, "Sözleşmemin karşılıklı feshi konusunda kulüple bugün anlaşmaya vardık. Taraftarların, oyuncuların, kulübün ve sayın başkan Ali Koç'un bana gösterdiği inanç için minnettarım. Maalesef elimizdeki kaynaklarla kulübü ait olduğu yere taşıyamadık" dedi. Ayrıca, "Fenerbahçe'deki zamanım kısa da olsa İstanbul'a ve kulübe aşık oldum. Kulüp ve taraftarlar için en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.



HELVASINI YEMEK DÜŞER

@mrstotem # Phillip Cocu sözleşmeyi feshetmiş ise helvasını yemek düşer bana da.



@sbugraerdem # Kendi kurduğu düzenini ve konforunu bırakıp medeni şekilde geldi. Başaramadı lakin beyefendiliği ve zerafetiyle iz bırakıp medeni şekilde ayrıldı. Yolun açık olsun Barça'nın sol ayaklı kaptanı COCU.