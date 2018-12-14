Aydınus yönetecek – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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Aydınus yönetecek

Aydınus yönetecek

, Fenerbahçe- Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına 'u atadı. 17 Aralık Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada Aydınus'un yardımcılıklarını ve üstlenecek.

, Fenerbahçe- Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına 'u atadı. 17 Aralık Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada Aydınus'un yardımcılıklarını ve üstlenecek. Fenerbahçe, Aydınus yönetiminde 'de bu sezon üç maça çıkarken Malatyaspor'a (D) 1-0 yenildi, derbilerde ise ile 1-1, G.Saray(D) ile 2-2 berabere kaldı.

  1. 14.12.2018
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