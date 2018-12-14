Aydınus yönetecek
Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe- Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına Fırat Aydınus'u atadı. 17 Aralık Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek.
Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe- Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına Fırat Aydınus'u atadı. 17 Aralık Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek. Fenerbahçe, Aydınus yönetiminde Süper Lig'de bu sezon üç maça çıkarken Malatyaspor'a (D) 1-0 yenildi, derbilerde ise Beşiktaş ile 1-1, G.Saray(D) ile 2-2 berabere kaldı.
- 14.12.2018
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