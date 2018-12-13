Vitor Pereira, Reading yolcusu
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği Vitor Pereira, Championship ekiplerinden Reading yolunda...
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği Vitor Pereira, Championship ekiplerinden Reading yolunda... Sky Sports, Vitor'un sözleşme detaylarını konuşmak için İngiltere'ye uçacağını yazdı.
- 13.12.2018
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 7
Yorum
kadiı güç istifa ve savcılığı göreve davet ediyorum mal varlığına el konulup galatasaray için harcansın verdiği zararların karşılığı
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
ÖZCAN KİMSE KALMADIĞINA GÖRE BİZ OYNAYALIM BEN DEFANS OLURUM
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