Vitor Pereira, Reading yolcusu – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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, yolcusu

<a href="/index/vitor-pereira?id=0e999485-6c9f-47f6-a0c8-6f5f15c635a7" class="" rel="tag">Vitor Pereira</a>, <a href="/index/reading?id=8331e572-c967-406e-80e0-d8d9a193b3e6" class="" rel="tag">Reading</a> yolcusu

'nin beğenmeyip gönderdiği , ekiplerinden yolunda...

'nin beğenmeyip gönderdiği , ekiplerinden yolunda... , Vitor'un sözleşme detaylarını konuşmak için 'ye uçacağını yazdı.

  1. 13.12.2018
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