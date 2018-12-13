Kraliçeler Riga’ya karşı – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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Kraliçeler Riga’ya karşı

Kraliçeler Riga’ya karşı
Potanın Kraliçeleri, FIBA Avrupa Ligi'nde bugün kritik bir maça çıkacak. Takımı, B Grubu'ndaki 6. hafta maçında 'nın TTT Riga takımına konuk olacak. Başkent Riga'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
  1. 13.12.2018
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