Geliyorum – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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Geliyorum

25 milyon F.Bahçeli’ye müjdeyi verdi:

Başkan 'la görüştüğünü ve hiçbir sorun olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adamın "F.Bahçe'nin bir teknik direktörü varken takımın başına geçmek etik değil. Hoca sorununun çözülmesini bekliyorum" dediği ifade edildi.

  1. 13.12.2018
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