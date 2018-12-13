Fenerbahçeli Slimani'ye Sporting Lizbon da talip – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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Fenerbahçeli Slimani'ye da talip

Fenerbahçeli Slimani'ye <a href="/index/sporting-lizbon?id=13482477-b8b2-489a-a82d-6569f207116a" class="" rel="tag">Sporting Lizbon</a> da talip

'nin Leicester'dan kiraladığı 'yi Fulham'dan sonra da takibe aldı.

'nin Leicester'dan kiraladığı 'yi Fulham'dan sonra da takibe aldı. Portekiz'in A Bola gazetesi, Cezayirli forvetin 2013- 16 arası forma giydiği Sporting'de 57 gol attığını hatırlattı. 30 yaşındaki yıldızın, kış pazarında 'den ayrılabileceğini vurgulayan gazete, tecrübeli oyuncunun İngiliz ekibi Fulham'ın da radarında olduğunu bu yüzden Sporting'in rakipleriyle mali olarak rekabet etmesinin kolay olmayacağına dikkat çekti.

  1. 13.12.2018
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