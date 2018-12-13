Fenerbahçe'nin Leicester'dan kiraladığı İslam Slimani'yi Fulham'dan sonra Sporting Lizbon da takibe aldı. Portekiz'in A Bola gazetesi, Cezayirli forvetin 2013- 16 arası forma giydiği Sporting'de 57 gol attığını hatırlattı. 30 yaşındaki yıldızın, kış pazarında Fenerbahçe'den ayrılabileceğini vurgulayan gazete, tecrübeli oyuncunun İngiliz ekibi Fulham'ın da radarında olduğunu bu yüzden Sporting'in rakipleriyle mali olarak rekabet etmesinin kolay olmayacağına dikkat çekti.