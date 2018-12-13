Fenerbahçeli Slimani'ye Sporting Lizbon da talip
Fenerbahçe'nin Leicester'dan kiraladığı İslam Slimani'yi Fulham'dan sonra Sporting Lizbon da takibe aldı.
Fenerbahçe'nin Leicester'dan kiraladığı İslam Slimani'yi Fulham'dan sonra Sporting Lizbon da takibe aldı. Portekiz'in A Bola gazetesi, Cezayirli forvetin 2013- 16 arası forma giydiği Sporting'de 57 gol attığını hatırlattı. 30 yaşındaki yıldızın, kış pazarında Fenerbahçe'den ayrılabileceğini vurgulayan gazete, tecrübeli oyuncunun İngiliz ekibi Fulham'ın da radarında olduğunu bu yüzden Sporting'in rakipleriyle mali olarak rekabet etmesinin kolay olmayacağına dikkat çekti.
- 13.12.2018
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 7
Yorum
kadiı güç istifa ve savcılığı göreve davet ediyorum mal varlığına el konulup galatasaray için harcansın verdiği zararların karşılığı
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
ÖZCAN KİMSE KALMADIĞINA GÖRE BİZ OYNAYALIM BEN DEFANS OLURUM
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