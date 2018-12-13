Fenerbahçe ile Cocu arasında sıkı pazarlık!
Fenerbahçe, Cocu'nun menajeri Rob Janssen ile fesih görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe, Cocu'nun menajeri Rob Janssen ile fesih görüşmelerini sürdürüyor. Hollandalı hocanın tazminatının 1.9 milyon euro ile 2.5 milyon euro arasında bir rakam olduğu belirtildi. Yönetim, Cocu'nun şampiyonluk ve başarı bonuslarından feragat etmesi için çaba harcıyor. FFP takibi nedeniyle hassas davranan sarılacivertliler, en az hasarla krizi çözmeye uğraşıyor.
- 13.12.2018
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 7
Yorum
kadiı güç istifa ve savcılığı göreve davet ediyorum mal varlığına el konulup galatasaray için harcansın verdiği zararların karşılığı
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
ÖZCAN KİMSE KALMADIĞINA GÖRE BİZ OYNAYALIM BEN DEFANS OLURUM
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