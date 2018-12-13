Fenerbahçe ile Cocu arasında sıkı pazarlık! – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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ile Cocu arasında sıkı pazarlık!

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> ile Cocu arasında sıkı pazarlık!

, Cocu'nun menajeri ile fesih görüşmelerini sürdürüyor.

, Cocu'nun menajeri ile fesih görüşmelerini sürdürüyor. Hollandalı hocanın tazminatının 1.9 milyon euro ile 2.5 milyon euro arasında bir rakam olduğu belirtildi. Yönetim, Cocu'nun şampiyonluk ve başarı bonuslarından feragat etmesi için çaba harcıyor. FFP takibi nedeniyle hassas davranan sarılacivertliler, en az hasarla krizi çözmeye uğraşıyor.

  1. 13.12.2018
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