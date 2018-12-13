Fenerbahçe, Cocu'nun menajeri Rob Janssen ile fesih görüşmelerini sürdürüyor. Hollandalı hocanın tazminatının 1.9 milyon euro ile 2.5 milyon euro arasında bir rakam olduğu belirtildi. Yönetim, Cocu'nun şampiyonluk ve başarı bonuslarından feragat etmesi için çaba harcıyor. FFP takibi nedeniyle hassas davranan sarılacivertliler, en az hasarla krizi çözmeye uğraşıyor.