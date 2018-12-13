Erwin Koeman: Kazanacağız – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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: Kazanacağız

Erwin Koeman: Kazanacağız

Takımın başında bugün son maçına çıkması beklenen teknik direktör , Avrupa Ligi'ndeki son sınavdan galibiyetle ayrılacaklarını söyledi.

Takımın başında bugün son maçına çıkması beklenen teknik direktör , Avrupa Ligi'ndeki son sınavdan galibiyetle ayrılacaklarını söyledi. F.Bahçe'nin rakipten daha iyi olduğunu belirten Hollandalı hoca, "Çıkmayı garantilediğimiz bu gruptaki son maçı da kazanmak istiyoruz. Futbolcularımın bu karşılaşmada son maçlardaki kötü gidişe son vereceklerine inanıyorum. Umarım burada alınacak galibiyet 'de de moral olur" dedi.
  1. 13.12.2018
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