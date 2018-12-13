Ersun Yanal: "Cocu'yu bekliyorum"
Ersun Yanal, başkan Ali Koç’la görüştüğünü ve bir sorun olmadığını belirterek, “Hoca sorununun çözülmesini bekliyorum” dedi
Fenerbahçe'nin başına yeniden geçmesi beklenen Ersun Yanal, göreve başlamak için Phillip Cocu'nun tazminat sorununun çözülmesini beklediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcının, yakın dostlarına, "Fenerbahçe ile resmi bir görüşme yaptık. Sorun yok. Başkan Ali Koç ile bir araya gelip, takımla ilgili fikir alıverişinde bulunduk. Şu an takımın bir teknik direktörü var ve bu ortamda takımın başına geçmek etik değil. Hoca sorununun çözülmesini bekliyorum" dediği belirtildi. Yanal ayrıca, "Taraftarın bana karşı sevgisi çok büyük. Fenerbahçe'nin kadrosu kötü değil ama mutlaka takviye yapılmalı" diyerek ocakta transfer isteyeceğinin sinyalini verdi.
'AF'LA GELECEK
Ersun Yanal'ın gelişiyle kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ın da affedilmesi bekleniyor. Yanal'ın yönetimle yaptığı görüşmede 4 oyuncudan faydalanmak istediğini söylediği belirtiliyor.
- 13.12.2018
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 7
Yorum
kadiı güç istifa ve savcılığı göreve davet ediyorum mal varlığına el konulup galatasaray için harcansın verdiği zararların karşılığı
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
ÖZCAN KİMSE KALMADIĞINA GÖRE BİZ OYNAYALIM BEN DEFANS OLURUM
Ersun Yanal: "Cocu'yu bekliyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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