Fenerbahçe'nin başına yeniden geçmesi beklenen Ersun Yanal, göreve başlamak için Phillip Cocu'nun tazminat sorununun çözülmesini beklediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcının, yakın dostlarına, "Fenerbahçe ile resmi bir görüşme yaptık. Sorun yok. Başkan Ali Koç ile bir araya gelip, takımla ilgili fikir alıverişinde bulunduk. Şu an takımın bir teknik direktörü var ve bu ortamda takımın başına geçmek etik değil. Hoca sorununun çözülmesini bekliyorum" dediği belirtildi. Yanal ayrıca, "Taraftarın bana karşı sevgisi çok büyük. Fenerbahçe'nin kadrosu kötü değil ama mutlaka takviye yapılmalı" diyerek ocakta transfer isteyeceğinin sinyalini verdi.



'AF'LA GELECEK

Ersun Yanal'ın gelişiyle kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ın da affedilmesi bekleniyor. Yanal'ın yönetimle yaptığı görüşmede 4 oyuncudan faydalanmak istediğini söylediği belirtiliyor.