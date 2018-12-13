Ersun Yanal: "Cocu'yu bekliyorum" – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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: "Cocu'yu bekliyorum"

<a href="/index/ersun-yanal?id=680b9164-9340-4616-9e51-8fb0d138478f" class="" rel="tag">Ersun Yanal</a>: "Cocu'yu bekliyorum"

, başkan ’la görüştüğünü ve bir sorun olmadığını belirterek, “Hoca sorununun çözülmesini bekliyorum” dedi

'nin başına yeniden geçmesi beklenen , göreve başlamak için Phillip Cocu'nun tazminat sorununun çözülmesini beklediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcının, yakın dostlarına, " ile resmi bir görüşme yaptık. Sorun yok. Başkan ile bir araya gelip, takımla ilgili fikir alıverişinde bulunduk. Şu an takımın bir teknik direktörü var ve bu ortamda takımın başına geçmek etik değil. Hoca sorununun çözülmesini bekliyorum" dediği belirtildi. Yanal ayrıca, "Taraftarın bana karşı sevgisi çok büyük. 'nin kadrosu kötü değil ama mutlaka takviye yapılmalı" diyerek ocakta transfer isteyeceğinin sinyalini verdi.

'AF'LA GELECEK
'ın gelişiyle kadro dışı bırakılan , Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar ve 'ın da affedilmesi bekleniyor. Yanal'ın yönetimle yaptığı görüşmede 4 oyuncudan faydalanmak istediğini söylediği belirtiliyor.

  1. 13.12.2018
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