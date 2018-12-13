Dünyanın en güzel takımı için omuz omuza – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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en güzel takımı için omuz omuza

<a href="/index/dunyanin?id=06214a4c-ab65-4757-ac2a-4dd5ac7afba7" class="" rel="tag">Dünyanın</a> en güzel takımı için omuz omuza

Avrupa  Ligi'nde rakip tanımayan ve zirveye çıkan F.Bahçe , bugün ile karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde rakip tanımayan ve zirveye çıkan F.Bahçe , bugün ile karşılaşacak. 11 haftada 10 galibiyet, 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde İtalyan ekibini ağırlayacak. Ülker'de oynanacak ve 21.30'da başlayacak müsabaka beIN Sports Haber'den yayınlanacak. Sosyal medya hesabından bu maçın anansonu yapan Kulübü, şu ifadeleri kullandı: " En Güzel Takımı için yarın (bugün) hep birlikte omuz omuza."
  1. 13.12.2018
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