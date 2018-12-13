Dinçkök’e son görev – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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Dinçkök’e son görev

Dinçkök’e son görev
'nin eski yöneticilerinden Ali Raif Dinçkök, dün son yolculuğuna uğurlandı. Dinçkök'ün naaşı, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan öğle namazının ardından 'nda toprağa verildi. F.Bahçe Başkanı ile yöneticilerin katıldığı cenaze töreninde eski başkan da yer aldı.
  1. 13.12.2018
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