Bir umut olsun

Çıktığı son 4 resmi karşılaşmada 2 yenilgi ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe, bugün Spartak Trnava'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantilediği UEFA Avrupa Ligi'nde Slovak ekibiyle kozlarını paylaşacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak karşılaşma Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Maria Sanchez Martinez yönetecek.



3 PUANI UNUTTULAR

Slovakya'da oynanacak 90 dakika, F.Bahçe için yalnızca bir prestij maçı olmayacak. Galibiyeti unutan sarı-lacivertliler, yeni bir başlangıç için sahaya çıkacak. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan F.Bahçe, Avrupa'da galip gelip, kazanmayı tekrar alışkanlık haline getirmeyi hedefliyor. Geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Kanarya, son maçlar öncesi 8 puanla rubu 2. tamamlamayı garantiledi.



KADRODA ZORAKİ DEĞİŞİM

Koeman, bugünkü karşılaşmada zoraki değişiklikler yapacak. Mehmet Ekici ile Soldado'nun Avrupa Ligi kadrosuna yazılmamasından dolayı oynamayacağı karşılaşmada; sakatlıkları bulunan Valbuena, Ayew, Alper ve Frey de forma giyemeyecek.



Avrupa Ligi'nde bugün S.Trnava'ya konuk olacak Fenerbahçe, bu arenadaki 228. sınavına çıkacak. Daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 96 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri 282 kez havalandıran F.Bahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.



TARAFTARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Sarı-lacivertliler, Spartak Trnava için dün Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gitti. Özel uçakla İstanbul'dan ayrılan Fenerbahçe kafilesi, Slovakya'da büyük bir ilgiyle karşılandı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcular, daha sonra maçın oynanacağı Trnava'ya hareket etti.



İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri büyük ölçüde belli oldu. İsviçre'de pazartesi günü yapılacak kura çekimi öncesi rakipler arasında şu takımlar yer alıyor: B.Leverkusen, Salzburg, Zenit, Arsenal, Frankfurt, Dinamo Kiev, Chelsea, Napoli, İnter.