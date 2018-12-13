Bir umut olsun
UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, Spartak Trnava’ya konuk olacak Kazanmayı hatırlamak isteyen Kanarya’nın 23.00’teki mücadelesi beIN Sports 1’den yayınlanacak
Çıktığı son 4 resmi karşılaşmada 2 yenilgi ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe, bugün Spartak Trnava'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantilediği UEFA Avrupa Ligi'nde Slovak ekibiyle kozlarını paylaşacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak karşılaşma Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Maria Sanchez Martinez yönetecek.
3 PUANI UNUTTULAR
Slovakya'da oynanacak 90 dakika, F.Bahçe için yalnızca bir prestij maçı olmayacak. Galibiyeti unutan sarı-lacivertliler, yeni bir başlangıç için sahaya çıkacak. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan F.Bahçe, Avrupa'da galip gelip, kazanmayı tekrar alışkanlık haline getirmeyi hedefliyor. Geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Kanarya, son maçlar öncesi 8 puanla rubu 2. tamamlamayı garantiledi.
KADRODA ZORAKİ DEĞİŞİM
Koeman, bugünkü karşılaşmada zoraki değişiklikler yapacak. Mehmet Ekici ile Soldado'nun Avrupa Ligi kadrosuna yazılmamasından dolayı oynamayacağı karşılaşmada; sakatlıkları bulunan Valbuena, Ayew, Alper ve Frey de forma giyemeyecek.
Avrupa Ligi'nde bugün S.Trnava'ya konuk olacak Fenerbahçe, bu arenadaki 228. sınavına çıkacak. Daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 96 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri 282 kez havalandıran F.Bahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.
TARAFTARDAN COŞKULU KARŞILAMA
Sarı-lacivertliler, Spartak Trnava için dün Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gitti. Özel uçakla İstanbul'dan ayrılan Fenerbahçe kafilesi, Slovakya'da büyük bir ilgiyle karşılandı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcular, daha sonra maçın oynanacağı Trnava'ya hareket etti.
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri büyük ölçüde belli oldu. İsviçre'de pazartesi günü yapılacak kura çekimi öncesi rakipler arasında şu takımlar yer alıyor: B.Leverkusen, Salzburg, Zenit, Arsenal, Frankfurt, Dinamo Kiev, Chelsea, Napoli, İnter.
- 13.12.2018
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 7
Yorum
kadiı güç istifa ve savcılığı göreve davet ediyorum mal varlığına el konulup galatasaray için harcansın verdiği zararların karşılığı
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
ÖZCAN KİMSE KALMADIĞINA GÖRE BİZ OYNAYALIM BEN DEFANS OLURUM
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