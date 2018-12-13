Bir umut olsun – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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Bir umut olsun

Bir umut olsun

UEFA ’nde gruptan çıkmayı garantileyen , ’ya konuk olacak Kazanmayı hatırlamak isteyen ’nın 23.00’teki mücadelesi beIN 1’den yayınlanacak

Çıktığı son 4 resmi karşılaşmada 2 yenilgi ve 2 beraberlik alan , bugün 'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantilediği UEFA 'nde Slovak ekibiyle kozlarını paylaşacak. beIN 1'den yayınlanacak karşılaşma Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Maria Sanchez Martinez yönetecek.

3 PUANI UNUTTULAR
Slovakya'da oynanacak 90 dakika, F.Bahçe için yalnızca bir prestij maçı olmayacak. Galibiyeti unutan sarı-lacivertliler, yeni bir başlangıç için sahaya çıkacak. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan F.Bahçe, Avrupa'da galip gelip, kazanmayı tekrar alışkanlık haline getirmeyi hedefliyor. Geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan , son maçlar öncesi 8 puanla rubu 2. tamamlamayı garantiledi.

KADRODA ZORAKİ DEĞİŞİM
Koeman, bugünkü karşılaşmada zoraki değişiklikler yapacak. ile 'nun kadrosuna yazılmamasından dolayı oynamayacağı karşılaşmada; sakatlıkları bulunan Valbuena, Ayew, Alper ve Frey de forma giyemeyecek.

'nde bugün S.Trnava'ya konuk olacak , bu arenadaki 228. sınavına çıkacak. Daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 96 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri 282 kez havalandıran F.Bahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

TARAFTARDAN COŞKULU KARŞILAMA
Sarı-lacivertliler, için dün Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gitti. Özel uçakla İstanbul'dan ayrılan kafilesi, Slovakya'da büyük bir ilgiyle karşılandı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcular, daha sonra maçın oynanacağı Trnava'ya hareket etti.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER
UEFA 'nde gruptan çıkmayı garantileyen F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri büyük ölçüde belli oldu. İsviçre'de pazartesi günü yapılacak kura çekimi öncesi rakipler arasında şu takımlar yer alıyor: B.Leverkusen, Salzburg, Zenit, Arsenal, Frankfurt, Dinamo Kiev, Chelsea, Napoli, İnter.

  1. 13.12.2018
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