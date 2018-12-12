Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe son maçta Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşılaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen ve ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe bu maçta da sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Peki, Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr...
Süper Lig'de zor günler geçiren ve 17. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçına Spartak Trnava karşısında çıkacak. Gruplardan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ilk maçta sahasında 2-0 yendiği rakibini deplasmanda da yenmek istiyor. Sarı-lacivertli takımın bu prestij mücadelesine yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor. Trnava'nın ise gruptan çıkma şansı kalmadı.
11'LER BELLİ OLDU!
FENERBAHÇE XI: Harun, Şener, Yiğithan, Skrtel, Reyes, Jailson, Isla, İsmail, Barış, Mahsun, Slimani.
SPARTAK TRNAVA XI: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos
SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
13 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe bu sezon D Grubu'nda 5 maça çıktı. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe sadece ilk maçta Dinamo Zagreb'e 4-1'lik skorla mağlup oldu.
Spartak Trnava ise bu sezon çıktığı 5 UEFA Avrupa Ligi maçında 1 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı ve 3 kez de mağlup oldu.
- 11.12.2018
- Güncelleme: 13.12.2018 21:42
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Toplam 1
Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
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UĞURSUZ iş sağlama alınmış
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
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TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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