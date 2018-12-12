Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
14 Mart 2019, Perşembe
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- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

D Grubu'nda son maçta Slovakya temsilcisi ile karşılaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen ve ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe bu maçta da sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Peki, Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr...

'de zor günler geçiren ve 17. sıraya kadar gerileyen gruplarındaki son maçına karşısında çıkacak. Gruplardan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ilk maçta sahasında 2-0 yendiği rakibini deplasmanda da yenmek istiyor. Sarı-lacivertli takımın bu prestij mücadelesine yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor. Trnava'nın ise gruptan çıkma şansı kalmadı.

11'LER BELLİ OLDU!

FENERBAHÇE XI: Harun, Şener, Yiğithan, Skrtel, Reyes, Jailson, Isla, İsmail, Barış, Mahsun, Slimani.

SPARTAK TRNAVA XI: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos

SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe bu sezon D Grubu'nda 5 maça çıktı. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe sadece ilk maçta 'e 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Spartak Trnava ise bu sezon çıktığı 5 UEFA Avrupa Ligi maçında 1 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı ve 3 kez de mağlup oldu.

  1. 11.12.2018
  2. Güncelleme: 13.12.2018 21:42
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