Kalinic isyan etti
12 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Kalinic isyan etti

Kalinic isyan etti

Sarı-lacivertli basketbolcu ’ten sosyal medya isyanı...

Sosyal medyada 2018 Dünya Kupası öncesi kadrosundan çıkarılan futbolcu sanıldığını belirten yıldız basketbolcu, " finale yükselince, bana küfürler başladı. Futbolcu Kalinic olmadığımı söylediğimde bana yalancı dediler. Bilgiyi kontrol etmeden yorum yapmak insanların kolayına geliyor" diye konuştu.

FENERBAHÇE PFDK'DA
Süper Lig'in 15. haftasını Akhisar deplasmanında yenilgiyle kapatan Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ya yollandı.

  1. 12.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kalinic isyan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN