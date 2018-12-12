Kalinic isyan etti

Sosyal medyada 2018 Dünya Kupası öncesi Hırvatistan kadrosundan çıkarılan futbolcu Nikola Kalinic sanıldığını belirten yıldız basketbolcu, "Hırvatistan finale yükselince, bana küfürler başladı. Futbolcu Kalinic olmadığımı söylediğimde bana yalancı dediler. Bilgiyi kontrol etmeden yorum yapmak insanların kolayına geliyor" diye konuştu.



FENERBAHÇE PFDK'DA

Süper Lig'in 15. haftasını Akhisar deplasmanında yenilgiyle kapatan Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ya yollandı.