Kalinic isyan etti
Sarı-lacivertli basketbolcu Nikola Kalinic’ten sosyal medya isyanı...
Sosyal medyada 2018 Dünya Kupası öncesi Hırvatistan kadrosundan çıkarılan futbolcu Nikola Kalinic sanıldığını belirten yıldız basketbolcu, "Hırvatistan finale yükselince, bana küfürler başladı. Futbolcu Kalinic olmadığımı söylediğimde bana yalancı dediler. Bilgiyi kontrol etmeden yorum yapmak insanların kolayına geliyor" diye konuştu.
FENERBAHÇE PFDK'DA
Süper Lig'in 15. haftasını Akhisar deplasmanında yenilgiyle kapatan Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ya yollandı.
- 12.12.2018
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Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj
Toplam 1
Yorum
yavuz m. bende seni seviyorum yavrum
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2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 3
Yorum
optikciii Fernandao dahil aynı takım ve Aykut hoca ile devam edileydi şuan en fazla 2. sıradaydık.
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Ömer Sağıroğlu: “Trabzonspor’da duygular değişti”
Toplam 1
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baksoy İyi bir iki transferle bu takım iş yapar liderliği zorlar ? Gerisi alt yapı çözer ?
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