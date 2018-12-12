Fenerbahçeli kadın basketbolcular Letonya deplasmanında
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Fenerbahçeli kadın basketbolcular deplasmanında

Fenerbahçeli kadın basketbolcular Letonya deplasmanında

Sarı-lacivertli takımı, B 6. hafta maçında yarın deplasmanda Riga ile karşılaşacak.

Takımı, B altıncı hafta maçında yarın 'nın Riga takımıyla karşı karşıya gelecek.

Başkent Riga'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.

Gruptaki 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, dördüncü sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ile aynı puana sahip Letonya temsilcisi ise averajla üçüncü durumda bulunuyor.

  1. 12.12.2018 12:09
  2. Güncelleme: 12.12.2018 15:20
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