Fenerbahçeli kadın basketbolcular Letonya deplasmanında
Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında yarın deplasmanda TTT Riga ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu altıncı hafta maçında yarın Letonya'nın TTT Riga takımıyla karşı karşıya gelecek.
Başkent Riga'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.
Gruptaki 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, dördüncü sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ile aynı puana sahip Letonya temsilcisi ise averajla üçüncü durumda bulunuyor.
- 12.12.2018 12:09
- Güncelleme: 12.12.2018 15:20
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 6
Yorum
Yasama Bizim tekfur her şampiyonluktan sonra kendisini imparator zannedip havalara girince takım sefilleri oynamaya başladı. Suçlu Terim ve TFF dir
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 6
Yorum
sami terime saygi sevgi seli mi dediniz yok yaw, bu kadar basarisiz birine mi sevgi seli, shalke sayesinde ancak uefa'da devam edebilen birisisin
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Fatih Terim'den takıma sert gönderme!
Toplam 2
Yorum
sami fenerbahce basarisiz sezon gecirince kimse Terim ve gs'in basarisizligindan soz etmiyor, fener resmen Terimi kurtardi.
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