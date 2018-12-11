Volkan Ballı geri geliyor – Fotomaç – 11 Aralık 2018
11 Aralık 2018, Salı
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geri geliyor

<a href="/index/volkan-balli?id=4ed078bc-f506-497a-90d9-890e28dbd917" class="" rel="tag">Volkan Ballı</a> geri geliyor
İdari menajer Onur Başar'ın koltuğu da sallantıda... Başar'ın gönderilip; yerine 'nın geri geleceği iddia edildi. Samandıra'nın sorumluluğunu üstlenecek olan Ballı'nın görevi oyuncular arasında tekrar kenetlenmeyi sağlamak olacak. Sarı-lacivertlilerin ski futbolcularınndan Kemal Aslan'ın da ile birlikte çalışacağı konuşuluyor
  1. 11.12.2018
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