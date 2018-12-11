Trnava maçı Martinez’in – Fotomaç – 11 Aralık 2018
11 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Trnava maçı Martinez’in

Trnava maçı Martinez’in
'nde oynayacağı maçını yönetecek hakem belli oldu. Slovakya'daki karşılaşmada 'in düdük çalacağı açıklandı. Martinez'in yardımcılıklarını Cabanero ve Rodriguez yapacak.
  1. 11.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trnava maçı Martinez’in haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN