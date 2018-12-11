Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
11 Aralık 2018, Salı
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- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

<a href="/index/spartak-trnava?id=49f0e9a7-b16c-4b3f-8629-367534f6db54" class="" rel="tag">Spartak Trnava</a> - <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

D Grubu'nda son maçta Slovakya temsilcisi ile karşılaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen ve ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden bu maçta da sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Peki, - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr...

'de zor günler geçiren ve 17. sıraya kadar gerileyen gruplarındaki son maçına karşısında çıkacak. Gruplardan çıkmayı garantileyen ilk maçta sahasında 2-0 yendiği rakibini deplasmanda da yenmek istiyor. Sarı-lacivertli takımın bu prestij mücadelesine yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor. Trnava'nın ise gruptan çıkma şansı kalmadı.


SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.


Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda elenerek yoluna 'nde devam eden Fenerbahçe bu sezon D Grubu'nda 5 maça çıktı. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe sadece ilk maçta 'e 4-1'lik skorla mağlup oldu.


ise bu sezon çıktığı 5 UEFA Avrupa Ligi maçında 1 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı ve 3 kez de mağlup oldu.

  1. 11.12.2018 15:04
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