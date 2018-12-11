Son 25 yılın en kötüsü – Fotomaç – 11 Aralık 2018
11 Aralık 2018, Salı
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25 yılın en kötüsü

Son 25 yılın en kötüsü
F.Bahçe dibi görürken, ve G.Saray da farklı değil. 25 sezondaki en kötü performansı ortaya koyan 3 büyükler, 94-95'ten beri ligin ilk yarılarındaki en az puanı bu sezon alacak. Üç takım 38 sezon sonra birinci devrede ilk üçün dışında kalma tehlikesini de yaşıyor.
  1. 11.12.2018
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