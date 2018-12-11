Slimani’ye sürpriz talip – Fotomaç – 11 Aralık 2018
11 Aralık 2018, Salı
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Slimani’ye sürpriz talip

Slimani’ye sürpriz talip
Büyük umutlarla transfer edilen ve hayal kırıklığı yaşatan Islam Slimani'ye sürpriz talip... F.Bahçe'nin yıllık 4.2 milyon euro ödediği Cezayirli futbolcu için 'ın teklifte bulunduğu iddia edildi. The Telegraph Gazetesi'nin haberinde; 'ın ocak ayında imza attırmayı planladığı 30 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği ileri sürüldü.
  1. 11.12.2018
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