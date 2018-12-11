Samandıra alev alev – Fotomaç – 11 Aralık 2018
11 Aralık 2018, Salı
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alev alev

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Futbolcular arasındaki gruplaşma tavan yaptı. ayrı, yabancılar ayrı takılıyor ’da herkes birbirine küs... Çalışmaların dışında kimse bir araya gelmiyor Oyuncular, Comolli’yi sevmiyor. Yönetimin onu göndermesini dört gözle bekliyor.

Tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan 'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından gerçekler de ortaya çıkmaya başladı. Sportif direktör Comolli'nin hedef adam haline geldiği sarı-lacivertlilerde; futbolcular arasındaki gerilim de had safhalara çıktı. 'da kimse kimseyle konuşmuyor, herkes birbirine küs. Futbolcular, antrenmanların dışında bir araya gelmezken, çalışmaların ardından vakit kaybetmeden tesislerden ayrılıyor. SARI-lacivertlilerde öne çıkan diğer detay ise futbolcular arasındaki gruplaşma... ile yabancılar ayrı telden çalıyor, birbirlerinin yüzüne bakmıyor. , "Elimizi hep taşın altına sokuyoruz. daha iyi olması için çaba sarfediyoruz. Ancak yabancıların umrunda değil. Başarı bu şekilde gelmez. Takıma aidiyet hissetmiyorlar" sözleriyle isyan ediyor. Ayrıca tüm sportif direktör Damien Comolli'yi sevmediği ve yönetimin onu göndermesini beklediği iddia edildi.

ÖZEL HABER - EMRE BOL

  1. 11.12.2018
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