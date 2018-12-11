Samandıra alev alev
Futbolcular arasındaki gruplaşma tavan yaptı. Yerliler ayrı, yabancılar ayrı takılıyor Samandıra’da herkes birbirine küs... Çalışmaların dışında kimse bir araya gelmiyor Oyuncular, Comolli’yi sevmiyor. Yönetimin onu göndermesini dört gözle bekliyor.
Tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından gerçekler de ortaya çıkmaya başladı. Sportif direktör Comolli'nin hedef adam haline geldiği sarı-lacivertlilerde; futbolcular arasındaki gerilim de had safhalara çıktı. Samandıra'da kimse kimseyle konuşmuyor, herkes birbirine küs. Futbolcular, antrenmanların dışında bir araya gelmezken, çalışmaların ardından vakit kaybetmeden tesislerden ayrılıyor. SARI-lacivertlilerde öne çıkan diğer detay ise futbolcular arasındaki gruplaşma... Yerliler ile yabancılar ayrı telden çalıyor, birbirlerinin yüzüne bakmıyor. Yerliler, "Elimizi hep taşın altına sokuyoruz. Takımın daha iyi olması için çaba sarfediyoruz. Ancak yabancıların umrunda değil. Başarı bu şekilde gelmez. Takıma aidiyet hissetmiyorlar" sözleriyle isyan ediyor. Ayrıca tüm takımın sportif direktör Damien Comolli'yi sevmediği ve yönetimin onu göndermesini beklediği iddia edildi.
ÖZEL HABER - EMRE BOL
- 11.12.2018
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
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Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
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Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
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