Tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından gerçekler de ortaya çıkmaya başladı. Sportif direktör Comolli'nin hedef adam haline geldiği sarı-lacivertlilerde; futbolcular arasındaki gerilim de had safhalara çıktı. Samandıra'da kimse kimseyle konuşmuyor, herkes birbirine küs. Futbolcular, antrenmanların dışında bir araya gelmezken, çalışmaların ardından vakit kaybetmeden tesislerden ayrılıyor. SARI-lacivertlilerde öne çıkan diğer detay ise futbolcular arasındaki gruplaşma... Yerliler ile yabancılar ayrı telden çalıyor, birbirlerinin yüzüne bakmıyor. Yerliler, "Elimizi hep taşın altına sokuyoruz. Takımın daha iyi olması için çaba sarfediyoruz. Ancak yabancıların umrunda değil. Başarı bu şekilde gelmez. Takıma aidiyet hissetmiyorlar" sözleriyle isyan ediyor. Ayrıca tüm takımın sportif direktör Damien Comolli'yi sevmediği ve yönetimin onu göndermesini beklediği iddia edildi.

ÖZEL HABER - EMRE BOL