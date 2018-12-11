L’Equipe: F.Bahçe dipte – Fotomaç – 11 Aralık 2018
11 Aralık 2018, Salı
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L’Equipe: F.Bahçe dipte

L’Equipe: F.Bahçe dipte
'nın ünlü L'Equipe gazetesi, "Erwin Koeman'ın 'si için hiçbir şey yok. 19 kez şampiyonu olan kulüp, Akhisar'a 3-0 yenilerek biraz daha dibe doğru battı. Fenerbahçe, Türkiye liginin düşme bölgesinde" diye yazdı.
  1. 11.12.2018
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