Gelen gideni arattı – Fotomaç – 11 Aralık 2018
11 Aralık 2018, Salı
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Gelen gideni arattı

Gelen gideni arattı
'de 15. hafta sonunda 'küme düşme' hattına gerileyen 'de gelen gideni arattı. Cocu ve Koeman ile 14 puan toplayabilen sarı-lacivertli takımın kayıp puanı şimdiden 31'e ulaştı. Geçen sezonu ikinci bitiren 34 haftada 30 puan yitirmişti. Toplam 22.5 milyon euro'ya satılan Josef ile Giuliano'nun yerine alınan Benzia, Slimani, Reyes, Ayew, Frey, Jailson ve de bekleneni veremedi. Barış, Berke ve Ferdi gibi gençler de çare olamadı.
  1. 11.12.2018
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