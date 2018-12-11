Futbolcular izni yaptı – Fotomaç – 11 Aralık 2018
11 Aralık 2018, Salı
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Futbolcular izni yaptı

Futbolcular izni yaptı
Ligin 15. haftasını yenilgisiyle kapatan F.Bahçe'de dün izinlerin kaldırıldığı iddia edilmişti. içinde haberin doğru olmadığı ortaya çıkarken, sarı-lacivertlilerin 'nde perşembe oynayacağı maçının hazırlıklarına bugün başlayacağı öğrenildi.
  1. 11.12.2018
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