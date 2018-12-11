Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!
Sarı-Lacivertli kulüp Akhisarspor maçında taraftarlarının yaptığı 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde;
1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 08.12.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ATİKER KONYASPOR Kulübü idarecisi RECEP ÇINAR'ın 09.12.2018 tarihinde Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. ve 13/8. maddesi ile 14/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- BURSASPOR Kulübü futbolcusu ALLANO BRENDON DE SOUZA LIMA'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 11.12.2018 17:17
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Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
savaş Burak, fernandes ve ozan alınmasın.Brahimi alınırsa iyi olur.sağbek solbek ve 2 ortasaha adamı lazım.birde forvet alınırsa on nuara olur.
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Babel: Oynamak istiyorum
Toplam 4
Yorum
BJK'li oldu pasam baska istegin ? Zaten son zamanlarda oynadigin oyunuda gördük.. Iyiki 2 ay önce Fener'e bir gol attin !
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Rezil olduk
Toplam 4
Yorum
mustafa otobüsle gitmek zorunuza gittiyse adam gibi oynayın beyler sizin bir ayda aldığınız parayı bir işçi ömür boyu kazanamıyor. adam olun .
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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