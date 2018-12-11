Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!
11 Aralık 2018, Salı
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'ya sevk edildi!

<a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> <a href="/index/pfdk?id=042fd63a-8b62-4a69-8a26-6f473fd2ec03" class="" rel="tag">PFDK</a>'ya sevk edildi!

Sarı-Lacivertli kulüp Akhisarspor maçında taraftarlarının yaptığı 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle 'ya sevk edildi.

TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

1- A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2018 tarihinde oynanan A.Ş.-ATİKER Spor müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 'nın 53. maddesi uyarınca 'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ATİKER Kulübü'nün 08.12.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 'nın 53. maddesi uyarınca 'ya sevkine,

ATİKER KONYASPOR Kulübü idarecisi RECEP ÇINAR'ın 09.12.2018 tarihinde Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2018 tarihinde oynanan A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 'nın 13/5. ve 13/8. maddesi ile 14/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-EVKUR Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- EVKUR Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BURSASPOR Kulübü futbolcusu ALLANO BRENDON DE SOUZA LIMA'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- A.Ş. Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR- A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 'nın 13/5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

  1. 11.12.2018 17:17
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