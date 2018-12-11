Comolli yürümeliydi! – Fotomaç – 11 Aralık 2018
11 Aralık 2018, Salı
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yürümeliydi!

Comolli yürümeliydi!
Selim Soydan, 'un 'yi hemen göndermesi gerektiğini söyledi. Radyospor'a konuşan eski yönetici, "Otobüs cezası eksik... 'Herkes otobüsle gitsin, Comolli yürüyerek gidecek' demeliydi. Ali Koç'u kandırdılar. Comolli'ye büyük yetki verdi. Bilmediği, yapamadığı ortada. Hemen Comolli'yi göndermesi gerekir. Ülkesine yürüyerek gitsin, yolda kaybolsun; hatta buharlaşsın" ifadelerini kullandı.
  1. 11.12.2018
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