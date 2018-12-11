Bahçeli: F.Bahçe düşmez, üzülmeyin – Fotomaç – 11 Aralık 2018
11 Aralık 2018, Salı
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Bahçeli: F.Bahçe düşmez, üzülmeyin

Bahçeli: F.Bahçe düşmez, üzülmeyin
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 'den de yorumu geldi. Bahçeli, sarı-lacivertli takımın durumu ile ilgili yöneltilen soruya, kendi üslubuyla, "'de 1907 ruhu vardır. Herhangi endişeye gerek yoktur. Düşmez bunlar, büyük takım bunlar, üzmeyin kendinizi" yanıtını verdi.
  1. 11.12.2018
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