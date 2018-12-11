12. adam öfkeli – Fotomaç – 11 Aralık 2018
11 Aralık 2018, Salı
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12. adam öfkeli

12. adam öfkeli
Akhisar'dan önceki gece geç saatlerde Samandıra'ya gelen F.Bahçe'yi taraftarlar karşıladı. 50'ye yakın sarılacivertli taraftar, kafileye tepki gösterdi. "Bu taraftar bunları hiç hak etmiyor" tezahüratı yapan 12. adam, 'yi de istifaya çağırdı
  1. 11.12.2018
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