Yassine Benzia’nın ilk 11 isyanı!
10 Aralık 2018, Pazartesi
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’nın ilk 11 isyanı!

<a href="/index/yassine-benzia?id=24db2059-1e90-4980-b8d7-95aeb67d20d7" class="" rel="tag">Yassine Benzia</a>’nın ilk 11 isyanı!

Büyük umutlarla transfer edilen , dün isyan etti.

Akhisar karşısında da yedek soyunan F.Bahçe'nin Cezayirli yıldızı, "Sezon başından bu yana oynayacak durumdayım. Bir sakatlık da yaşamadım. Karar hocanın ama ben oynayabilecek durumdayım. Bazen yedek kulübesindeyim, bazen oynuyorum. 1 aydan uzun bir süredir takımla 11'le çıkmadım" dedi.
  1. 10.12.2018
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