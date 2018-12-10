Size uçak yok haydi otobüse!
Sarı-lacivertlilerin patronu, Akhisar yenilgisi sonrası çileden çıktı. Maç sonu soyunma odasına inen Koç, takımı otobüsle İstanbul’a yolladı.
UÇAKTAN KONFORLU OTOBÜS
Başkan Ali Koç, takıma cezayı kesti ama bu kez kulüp otobüsünün konforu sosyal medyada konuşuldu. Gürsel Turizm tarafından Fenerbahçe A Takımı için özel olarak tasarlanan otobüste ses sisteminden sinema sistemine, özel tuvaletlerden uydu sistemli güvenlik duvarına kadar her şey mevcut. Koltuk araları da uçaklardan kat be kat daha konforlu.
- 10.12.2018
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Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
Toplam 1
Yorum
ugurgunyuz konyaspor maalesef haklı..
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Koeman son uyarılarını yaptı!
Toplam 4
Yorum
UA Küme hattını ilgilendirin çok önemli maç. KÜME DERBISI :)))))))))))
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Rizespor'dan Galatasaray'a çelme!
Toplam 4
Yorum
ĞİL GS. MEHTER GS İMPARATOR, H. ŞAŞ, Ü. DAVALA, ELMANDER, BU STAR YILDIZLARIN OLDUĞU YERDE MEHTER GS OLMAMALIYDI. TAKIM YÜRÜMÜYOR. BU NASIL GS.BÜYÜK TAKIM DE
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