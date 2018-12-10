Size uçak yok haydi otobüse!
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Size uçak yok haydi otobüse!

Size uçak yok haydi otobüse!

Sarı-lacivertlilerin patronu, yenilgisi sonrası çileden çıktı. sonu soyunma odasına inen Koç, takımı otobüsle ’a yolladı.

'a deplasmanda 3-0 mağlup olan ve haftayı küme düşme hattında noktalayan 'de başkan faturayı takıma kesti. Bitiş düdüğüyle soluğu soyunma odasında alan Koç, soyunma odasında esti gürledi, futbola tepki gösterdi. Yaklaşık yarım saat teknik heyet ve oyuncularla görüşen Koç, "Size uçak yok. 'a otobüsle döneceksiniz" diyerek cezayı kesti. SPORTİF direktör Damien Comolli ile birlikte sarı-lacivertli futbolcular kendilerini stat önünde bekleyen otobüse binerek 'a yola çıktı. Maçtan önce hava yoluyla önce 'e, oradan karayoluyla 'a giden kafilesi, yaklaşık 358 km'lik yolculuğun ardından Samandıra'ya ulaştı. sonrası özel araçla stattan ayrılan ve sinirli olduğu gözlenen Koç, takımın bugünkü iznini de iptal etti.

UÇAKTAN KONFORLU OTOBÜS
Başkan , takıma cezayı kesti ama bu kez kulüp otobüsünün konforu sosyal medyada konuşuldu. Gürsel tarafından Fenerbahçe A Takımı için özel olarak tasarlanan otobüste ses sisteminden sinema sistemine, özel tuvaletlerden uydu sistemli güvenlik duvarına kadar her şey mevcut. Koltuk araları da uçaklardan kat be kat daha .
  1. 10.12.2018
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