İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş tarihleri
10 Aralık 2018, Pazartesi
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İşte 'nda rövanş tarihleri

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş tarihleri

5. Eleme Turu 2. karşılaşmalarının programı açıklandı. Galatasaray 18 Aralık Salı günü Keçiörengücü ile Trabzonspor 19 Aralık Çarşamba günü Sivas Belediye Spor ile Fenerbahçe ise 20 Aralık Perşembe günü Giresunspor'la karşılaşacak.

İlk maçları 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanan müsabakaların rövanşları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle:


Ziraat Türkiye Kupası maçında 60 saniyede 2 gol

  1. 10.12.2018 17:21
  2. Güncelleme: 10.12.2018 17:33
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