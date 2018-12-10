İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş tarihleri
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 2. karşılaşmalarının programı açıklandı. Galatasaray 18 Aralık Salı günü Keçiörengücü ile Trabzonspor 19 Aralık Çarşamba günü Sivas Belediye Spor ile Fenerbahçe ise 20 Aralık Perşembe günü Giresunspor'la karşılaşacak.
- 10.12.2018 17:21
- Güncelleme: 10.12.2018 17:33
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
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Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
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Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş tarihleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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